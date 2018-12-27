Робин Тик обручился: певец сделал предложение своей девушке

Прошедшее Рождество запомнится в семье музыканта и актера Робина Тика надолго. Певец предложил своей девушке, 24-летней модели Эйприл Лав, стать его женой.
Тик надел обручальное кольцо на пальчик возлюбленной на праздничном ужине, прошедшем в кругу родственников и близких друзей. "Да! Да! 1000 раз "Да!"", – написала будущая жена Робина Тика.
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2018 стал знаковым годом для пары, 22 февраля у них родилась дочь Миа, а в конце лета Робин и Эйприл объявили о том, что ждут второго малыша. Так что в следующем году 41-летний Робин Тик официально станет многодетным отцом, от брака с актрисой Полой Пэттон у него уже есть 8-летний сын Джулиан.
Напомним, что предыдущий брак певца продержался девять лет, после развода с Пэттон в 2015 году ему пришлось очень потрудиться, чтобы получить совместную опеку над общим ребенком.