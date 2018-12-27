Робин Тик обручился: певец сделал предложение своей девушке

Новости шоу бизнеса: Эйприл Лав конечно же поспешила поделиться радостью в своем Instagram, где опубликовала фото и видео этого трогательного момента.

Прошедшее Рождество запомнится в семье музыканта и актера Робина Тика надолго. Певец предложил своей девушке, 24-летней модели Эйприл Лав, стать его женой.

Тик надел обручальное кольцо на пальчик возлюбленной на праздничном ужине, прошедшем в кругу родственников и близких друзей. "Да! Да! 1000 раз "Да!"", – написала будущая жена Робина Тика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram YES YES 1000x YES Публикация от April Love Geary (@aprillovegeary) 24 Дек 2018 в 8:49 PST

2018 стал знаковым годом для пары, 22 февраля у них родилась дочь Миа, а в конце лета Робин и Эйприл объявили о том, что ждут второго малыша. Так что в следующем году 41-летний Робин Тик официально станет многодетным отцом, от брака с актрисой Полой Пэттон у него уже есть 8-летний сын Джулиан.

Напомним, что предыдущий брак певца продержался девять лет, после развода с Пэттон в 2015 году ему пришлось очень потрудиться, чтобы получить совместную опеку над общим ребенком.