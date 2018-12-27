Тодоренко поразила своих фанатов снимком возле новогодней елочкой

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко часто привлекает внимание фанатов необычными постами в Instagram.

Регина Тодоренко похвасталась трогательными украшениями в "особенный" Новый год.

5 декабря знаменитость родила первенца, но уже выставляет фото, на которых видно, что она быстро пришла в форму и хорошо похудела. Так, артистка показала, какими трогательными елочными игрушками украсила елку и призналась, что хочет завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение.

"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка