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Четверг, 27.12.2018
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Тодоренко поразила своих фанатов снимком возле новогодней елочкой

Тодоренко поразила своих фанатов снимком возле новогодней елочкой
13:52 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко часто привлекает внимание фанатов необычными постами в Instagram.

Регина Тодоренко похвасталась трогательными украшениями в "особенный" Новый год.

5 декабря знаменитость родила первенца, но уже выставляет фото, на которых видно, что она быстро пришла в форму и хорошо похудела. Так, артистка показала, какими трогательными елочными игрушками украсила елку и призналась, что хочет завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение. 

 
 
 
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Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка  , иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение. Именно поэтому заказала для елки игрушки ручной работы в @bombki.ru , которые, как машина времени, возвращают тебя в прошлое) ! Успейте и вы, до 31 декабря их можно купить с 70% скидкой! #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной А вы любите наряжать ёлку?

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)  

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"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка

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Все по теме:

Знаменитости, Телеведущие, Новогодние праздники, Регина Тодоренко, Телезвезды, Новый год 2019.
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