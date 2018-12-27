Тодоренко поразила своих фанатов снимком возле новогодней елочкой

Регина Тодоренко похвасталась трогательными украшениями в "особенный" Новый год.
5 декабря знаменитость родила первенца, но уже выставляет фото, на которых видно, что она быстро пришла в форму и хорошо похудела. Так, артистка показала, какими трогательными елочными игрушками украсила елку и призналась, что хочет завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение.
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Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка , иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение. Именно поэтому заказала для елки игрушки ручной работы в @bombki.ru , которые, как машина времени, возвращают тебя в прошлое) ! Успейте и вы, до 31 декабря их можно купить с 70% скидкой! #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной А вы любите наряжать ёлку?
"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка