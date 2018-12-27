Диета Ким Кардашян: звезда показала, как худеет после праздников

Ким Кардашьян похвасталась отличной формой, хоть и хорошо отпраздновала Рождество.
Знаменитость призналась, что после рождественских праздников возвращается к салатам, засветив при этом тонкую талию и массивную грудь в облегающем наряде телесного цвета.
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"А сейчас назад к салатам", - подписала Ким. За 13 часов кадр набрал почти 1,6 млн. лайков. Фолловеры принялись расхваливать идеальное тело Кардашьян и то, что она наконец взялась за здоровый образ жизни. Были и те, кто отметил, что светской львице больше не нужно худеть, чтобы оставаться пропорциональной.
Как сообщалось ранее, Новое фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на нем нет матери звездного семейства и Кендалл Дженнер.