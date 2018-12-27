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Диета Ким Кардашян: звезда показала, как худеет после праздников

Диета Ким Кардашян: звезда показала, как худеет после праздников
14:57 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram роскошным кадром.

Ким Кардашьян похвасталась отличной формой, хоть и хорошо отпраздновала Рождество.

Знаменитость призналась, что после рождественских праздников возвращается к салатам, засветив при этом тонкую талию и массивную грудь в облегающем наряде телесного цвета. 

 
 
 
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Back to Salads now

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)  

 
 
 
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I need a spray tan

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)  

Никакого макияжа: Ким Кардашьян удивила поклонников своим видом

"А сейчас назад к салатам", - подписала Ким. За 13 часов кадр набрал почти 1,6 млн. лайков. Фолловеры принялись расхваливать идеальное тело Кардашьян и то, что она наконец взялась за здоровый образ жизни. Были и те, кто отметил, что светской львице больше не нужно худеть, чтобы оставаться пропорциональной.

Как сообщалось ранее, Новое фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на нем нет матери звездного семейства и Кендалл Дженнер.

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Все по теме:

Ким Кардашьян, Рождество, Новый год, Новогодние праздники, Праздники, Новый год 2019.
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