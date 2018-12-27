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Кэти Перри и Орландо Блум проводят праздники на Гавайях

Кэти Перри и Орландо Блум проводят праздники на Гавайях
15:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Вместе с ними на Гавайские острова отправился и сын Орландо от брака с Мирандой Керр, 7-летний Флинн.

Рождество каждая семья проводит по-своему: кто-то остается в родном доме, кто-то навещает родителей, а кто-то стремится воспользоваться моментом и улизнуть в долгожданный отпуск. Но неизменно одно: все парочки стараются устроить себе максимально романтическое времяпрепровождение. Вот и Орландо Блум вместе со своей девушкой Кэти Перри отправились в небольшое путешествие на Гавайи.

Парочка была замечена на пляжном курорте в Тихом океане на острове Кауаи, где активно проводила время на пляже, занимаясь снорклингом. 

 
 
 
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. @katyperry on vacation in Hawaii with @orlandobloom and his son Flynn. @katyperry #katyperry #witness #witnessthetour #spotify #applemusic #americanidol #katherynhudson #katycats

Публикация от clayton ☾ (@perrytsunami)

Блум и Перри регулярно отдают предпочтение активным видам отдыха на воде – чего только стоят те знаменитые фото звезды "Властелина колец" на серфе в 2016 году, которые пользователи интернета до сих пор хотят увидеть без "квадратиков". 

Кэти Перри и Орландо Блум занялись подготовкой к Рождеству 2019

Похоже, в отношениях актера и певицы все действительно хорошо, а те разногласия, из-за которых влюбленные расставались в марте 2017, остались далеко позади. Напомним, что уже некоторое время западные таблоиды пишут о помолвке Кэти и Орландо, однако сами они пока никаких комментариев на этот счет не давали.

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Все по теме:

Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, Рождество, Новогодние праздники, Гавайи.
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