Кэти Перри и Орландо Блум проводят праздники на Гавайях

Новости шоу бизнеса: Вместе с ними на Гавайские острова отправился и сын Орландо от брака с Мирандой Керр, 7-летний Флинн.

Рождество каждая семья проводит по-своему: кто-то остается в родном доме, кто-то навещает родителей, а кто-то стремится воспользоваться моментом и улизнуть в долгожданный отпуск. Но неизменно одно: все парочки стараются устроить себе максимально романтическое времяпрепровождение. Вот и Орландо Блум вместе со своей девушкой Кэти Перри отправились в небольшое путешествие на Гавайи.

Парочка была замечена на пляжном курорте в Тихом океане на острове Кауаи, где активно проводила время на пляже, занимаясь снорклингом.

Блум и Перри регулярно отдают предпочтение активным видам отдыха на воде – чего только стоят те знаменитые фото звезды "Властелина колец" на серфе в 2016 году, которые пользователи интернета до сих пор хотят увидеть без "квадратиков".

Похоже, в отношениях актера и певицы все действительно хорошо, а те разногласия, из-за которых влюбленные расставались в марте 2017, остались далеко позади. Напомним, что уже некоторое время западные таблоиды пишут о помолвке Кэти и Орландо, однако сами они пока никаких комментариев на этот счет не давали.