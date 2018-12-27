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Четверг, 27.12.2018
Жуткие рождественские открытки викторианской эпохи (Фото)
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Жуткие рождественские открытки викторианской эпохи (Фото)

Викторианскую эпоху можно охарактеризовать как весьма мрачное время. Одним из весомых доказательств этих слов является посмертная фотография, которая была так популярна в ту эпоху. Но это ещё не всё. Если вы думаете, что в наши дни праздники отмечаются как-то странно, то вы явно не видели рождественские открытки викторианской эпохи 19-го века, которые были столь же жуткими, как сами эти времена. Воробьи с факелами, заколотая мечом лягушка и коты гуляющие под зонтиком — одни из самых «безобидных» рождественских открыток того времени.
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Фото, Открытки, Викторианская эпоха, Рождественские открытки, Новый год 2019, Рождество 2019, Жуткие рождественские открытки.
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