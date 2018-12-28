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Наоми Кэмпбелл и Дэвид Бекхэм получили "награды" за плохое поведение

Наоми Кэмпбелл и Дэвид Бекхэм получили &quot;награды&quot; за плохое поведение
09:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Уже третий год подряд в конце декабря знаменитый эксперт по этикету Уильям Хансон составляет список самых невоспитанных звезд, которые показали себя с не самой лучшей стороны.

Читатели уже успели составить списки лучших фильмов на новогодние праздники и прочитать о самых влиятельных и богатых звездах в этом году. Теперь пришла пора узнать о том, кто из знаменитостей за 2018 год успел показать себя не с самой лучшей стороны. В этот раз дурными манерами отличились Эмма Томпсон, Анна Винтур, Дженнифер Лоуренс и другие.

Знаменитый эксперт по этикету Уильям Хансон уже три года составляет списки самых невоспитанных звезд. Для многих сюрпризом стало появление в анти-рейтинге Дэвида Бекхэма, которого обычно мало кто может упрекнуть в грубом и недостойном поведении. Хансон занес его в свой список из-за жевательной резинки, которую футболист без стеснения жевал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Модель Наоми Кэмпбелл давно славится буйным темпераментом, но в этом году она отличилась своим опозданием на премии GQ. Звезда должна была получить награду, но зрителям пришлось ждать ее появления на сцене слишком долго. 

Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика

Эксперт также включил в свой список Эмму Томпсон за то, что актриса принимала орден Британской империи в кроссовках, Дженнифер Лоуренс за ее неумение достойно принимать комплименты на церемонии BAFTA и Кэти Прайс за то, что звезда уткнулась в телефон на премии National Television Awards, пока победительница говорила речь.

Хансон нашел в чем упрекнуть и редактора модного журнала Vogue Анну Винтур. По словам эксперта, она нарушила этикет несколько раз, сидя рядом с королевой Елизаветой II: не сняла в помещении солнечные очки и сидела со скрещенными ногами.

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Знаменитости, Награды, Дэвид Бекхэм, Наоми Кэмпбелл.
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