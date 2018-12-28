Наоми Кэмпбелл и Дэвид Бекхэм получили "награды" за плохое поведение

Новости шоу бизнеса: Уже третий год подряд в конце декабря знаменитый эксперт по этикету Уильям Хансон составляет список самых невоспитанных звезд, которые показали себя с не самой лучшей стороны.

Читатели уже успели составить списки лучших фильмов на новогодние праздники и прочитать о самых влиятельных и богатых звездах в этом году. Теперь пришла пора узнать о том, кто из знаменитостей за 2018 год успел показать себя не с самой лучшей стороны. В этот раз дурными манерами отличились Эмма Томпсон, Анна Винтур, Дженнифер Лоуренс и другие.

Знаменитый эксперт по этикету Уильям Хансон уже три года составляет списки самых невоспитанных звезд. Для многих сюрпризом стало появление в анти-рейтинге Дэвида Бекхэма, которого обычно мало кто может упрекнуть в грубом и недостойном поведении. Хансон занес его в свой список из-за жевательной резинки, которую футболист без стеснения жевал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Модель Наоми Кэмпбелл давно славится буйным темпераментом, но в этом году она отличилась своим опозданием на премии GQ. Звезда должна была получить награду, но зрителям пришлось ждать ее появления на сцене слишком долго.

Эксперт также включил в свой список Эмму Томпсон за то, что актриса принимала орден Британской империи в кроссовках, Дженнифер Лоуренс за ее неумение достойно принимать комплименты на церемонии BAFTA и Кэти Прайс за то, что звезда уткнулась в телефон на премии National Television Awards, пока победительница говорила речь.

Хансон нашел в чем упрекнуть и редактора модного журнала Vogue Анну Винтур. По словам эксперта, она нарушила этикет несколько раз, сидя рядом с королевой Елизаветой II: не сняла в помещении солнечные очки и сидела со скрещенными ногами.