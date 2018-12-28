Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

Новости шоу бизнеса: Мэттью Макконахи возглавил рейтинг неприбыльных артистов.

Журнал Forbes подсчитал, кто из голливудских актеров и актрис приносят киностудиям большие деньги, а кто оказывается лишь громким именем в титрах, не принося ничего, кроме разочарования. Аналитики исследовали фильмы, выпущенные до 1 января 2018 года и прокатывавшиеся одновременно на более чем 2000 экранов кинотеатров. Для каждой звезды в расчет брались три последние картины, где он или она сыграли главную роль. Показатели высчитывали на основании бюджета и сборов каждой картины, а также предполагаемого гонорара актера.

Первое место в антирейтинге занял Мэттью МакКонахи, он приносит боссам киностудий лишь по 1,10 доллара за каждый доллар, заплаченный ему. На втором месте оказался Кристиан Бэйл – он окупается лишь на 1,5 доллара. А замыкает тройку Мэтт Дэймон, его имя приносит 3,70 доллара.

Десятка самых переоценённых актеров выглядит так:

Мэттью МакКонахи — 1,10 доллара;

Кристиан Бэйл — 1,50 доллара;

Мэтт Дэймон — 3,70 доллара;

Мелисса МакКарти — 4,90 доллара;

Риз Уизерспун — 5,20 доллара;

Шарлиз Терон — 7,90 доллара;

Том Круз — 10,40 доллара;

Том Хэнкс — 12,10 доллара;

Бен Аффлек — 12,20 доллара.

Самыми прибыльными актерами Forbes назвал Джереми Реннера (82,7 доллара), Марка Руффало (80,2 доллара) и Эми Адамс (69,9 доллара). В десятке лучших оказались преимущественно звезды Marvel, в числе которых Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон.