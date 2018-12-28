Фантазия во всем: забавные идеи по сбережению любимых вещей (Фото)

У каждого из нас есть какая-нибудь старая-старая вещь, с которой связаны какие-то тёплые воспоминания, и она дорога как память. И когда эта вещь приходит в непригодность, мы изо всех сил стараемся продлить её существование всеми возможными способами. На помощь приходит фантазия, советы друзей, умение учиться мастерить и рукодельничать и ещё много чего.