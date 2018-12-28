Скачать
Пятница, 28.12.2018
РФ отказалась от видеоконференции по освобождению заложников
РФ отказалась от видеоконференции по освобождению заложников
Минсоцполитики: Доходы украинцев растут быстрее, чем расходы на ЖКУ
Минсоцполитики: Доходы украинцев растут быстрее, чем расходы на ЖКУ
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Instagram изменил способ просмотра ленты
Instagram изменил способ просмотра ленты

Известная голливудская актриса планирует пойти в политику

Известная голливудская актриса планирует пойти в политику
16:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Анжделина Джоли считает, что может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными

Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику. В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична.

Отвечая на вопрос, может ли она однажды пойти в президенты США, актриса сказала: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются". 

Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну 

Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей. Однако после этого Джоли добавила, что пока предпочла бы не углубляться в эту тему.

Когда ведущий предположил, что актриса могла бы оказаться в списке демократов, участвующих во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, она ответила "спасибо", не став этого отрицать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, ООН, Актриса, Политика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
03 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
04 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
05 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Что изменится для украинцев с 1 января
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь