Известная голливудская актриса планирует пойти в политику

Новости шоу бизнеса: Анжделина Джоли считает, что может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными

Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику. В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична.

Отвечая на вопрос, может ли она однажды пойти в президенты США, актриса сказала: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются".

Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей. Однако после этого Джоли добавила, что пока предпочла бы не углубляться в эту тему.

Когда ведущий предположил, что актриса могла бы оказаться в списке демократов, участвующих во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, она ответила "спасибо", не став этого отрицать.