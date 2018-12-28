Регина Тодоренко рассказала, чем украсила новогоднюю елку

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram, какими невероятными вещами она украшала елку.

Известная ведущая Регина Тодоренко разместила в своем Instagram теплые фото с наряженной елкой и рассказала, какими предметами она раньше наряжала новогоднюю красавицу.

"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в полароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", – призналась ведущая.

Напомним, недавно Регина Тодоренко и ее супруг, российский музыкант Влад Топалов, сняли историю своей любви. В кадрах, опубликованных в Instagram Тодоренко, появился и новорожденный сын пары.