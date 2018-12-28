Регина Тодоренко рассказала, чем украсила новогоднюю елку

Известная ведущая Регина Тодоренко разместила в своем Instagram теплые фото с наряженной елкой и рассказала, какими предметами она раньше наряжала новогоднюю красавицу.
"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в полароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", – призналась ведущая.
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Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю ёлку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка , иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение. Именно поэтому заказала для елки игрушки ручной работы в @bombki.ru , которые, как машина времени, возвращают тебя в прошлое) ! Успейте и вы, до 31 декабря их можно купить с 70% скидкой! #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной А вы любите наряжать ёлку?
Напомним, недавно Регина Тодоренко и ее супруг, российский музыкант Влад Топалов, сняли историю своей любви. В кадрах, опубликованных в Instagram Тодоренко, появился и новорожденный сын пары.