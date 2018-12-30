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Жители Австралии отметили Рождество на пляжах (Фото)
Тысячи австралийцев и туристов воспользовались теплой погодой и отправились отмечать Рождество на пляжи. Многие люди надели красные бикини и колпаки Санта-Клауса. На пляжах также встречались зеленые ёлки, а кто-то пытался лепить "снеговика" из песка.
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