Жители Австралии отметили Рождество на пляжах (Фото) Тысячи австралийцев и туристов воспользовались теплой погодой и отправились отмечать Рождество на пляжи. Многие люди надели красные бикини и колпаки Санта-Клауса. На пляжах также встречались зеленые ёлки, а кто-то пытался лепить "снеговика" из песка.