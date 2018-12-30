Певец Usher разводится с женой после 10 лет брака

Новости шоу бизнеса: Американский певец Usher и его жена Грейс Мигель решили развестись.

Еще одна пара решила расстаться. Известный певец Usher решил официально развестись со своей женой Грейс Мигель после 10 лет отношений.

О намерении развестись Usher и Грейс рассказали еще в марте 2018 года но до сих пор ни один из супругов не решался официально подать документы в суд.

"После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Как пара. Мы по-прежнему тесно связаны, остаемся любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на последующих этапах жизни. Наши любовь и уважение друг к другу только продолжат расти", – заявили они.

Известно, что певец Usher обратится за услугами к адвокату, который разводил его с Тамекой Фостер в 2009 году.