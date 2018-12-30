Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Луценко заявил, что следствие уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Луценко заявил, что следствие уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Слободян: &quot;Стена&quot; РФ в оккупированном Крыму возведена с неисправностями
РФ возвела "стену" в оккупированном Крыму с неисправностями
Компьютер спрогнозировал победителя нынешнего сезона АПЛ
Компьютер спрогнозировал победителя нынешнего сезона АПЛ
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства

Певец Usher разводится с женой после 10 лет брака

Певец Usher разводится с женой после 10 лет брака
10:38 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Американский певец Usher и его жена Грейс Мигель решили развестись.

Еще одна пара решила расстаться. Известный певец Usher решил официально развестись со своей женой Грейс Мигель после 10 лет отношений.

О намерении развестись Usher и Грейс рассказали еще в марте 2018 года но до сих пор ни один из супругов не решался официально подать документы в суд.

"После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Как пара. Мы по-прежнему тесно связаны, остаемся любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на последующих этапах жизни. Наши любовь и уважение друг к другу только продолжат расти", – заявили они.

Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания 

Известно, что певец Usher обратится за услугами к адвокату, который разводил его с Тамекой Фостер в 2009 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Развод, Личная Жизнь, Певец, Usher, Грейс Мигель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем
03 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
04 Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
05 Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Супрун посоветовала, как уберечь печень во время новогодних праздников
Как уберечь печень во время новогодних праздников
Итоги дня 29 декабря: Сущенко в карцере, запрет украинских товаров, &quot;Х-фактор&quot;
Главные новости 29 декабря
Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь