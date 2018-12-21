Скачать
Пятница, 21.12.2018
Зоря объяснил, нужно ли при переходе из МП в ПЦУ заново креститься и венчаться
Зоря объяснил, нужно ли при переходе из МП в ПЦУ заново креститься и венчаться
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

Смотрите фото (9)
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
15:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Звездные разводы и расставания этого года, которые наделали много шума.

Драма, скандальные подробности, за которыми следит весь мир, - обычно так заканчиваются звездные разводы. Читайте в нашем материале, кто из знаменитостей остался одиноким в 2018 году.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Как бы все не радовались, но после двух лет брака пара решила развестись. Новость появилась в феврале экс-супруги признались, что решение было "взаимным и полюбовным". Хотя они и держаться "молодцом", кажется, что и Джен, и Джастин страдают.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Алессандра и Джейми были помолвлены на протяжении 10 лет! В общей сложности, их отношения длились около 13 лет. Но они не отправились под венец. Может еще все можно вернуть, ведь у них двое детишек.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн

Эти двое просто ошарашили своих поклонников заявлением о том, что они разводятся. 3 апреля, всех взбудоражила новость о том, после 9 лет брака, в котором появилась маленькая Эверли Ченнинг и Дженна решили расстаться. Поговаривают, что причиной тому стали измены актера. Кто знает.

Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)

Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

В браке пара была 13 лет. Пара рассталась мирно и согласилась воспитывать 6-летнего сына Беара Блю вместе. О разводе все узнали в феврале.

Крис Эванс и Дженни Слейт

В марте этого года стало известно, что Крис и Дженни решили прекратить отношения. Они постоянно то расходились, то опять мирились. Но теперь, все кажется, уже серьезно.

Крис Прэтт и Анна Фэрис 

Актеры чрезвычайно нежно обращались друг к другу, радуя глаз поклонников, но в конце прошлого года объявили, что их союз никогда не был идеальным и нужно расстаться. До последнего фанаты тщетно надеялись, что пара передумает.

Крис продолжает сохранять весьма трепетные отношения с сыном, который родился в этом браке. О благополучии малыша можно не переживать.

Юэн Макгрегор и Ив Мавракис 

Этот семейный союз называли одним из самых крепких в Голливуде. 22 года понадобилось Макгрегору и Мавракис, чтобы понять, что они не могут быть вместе. Сейчас бывшие супруги добиваются в суде единоличной опеки над 4 совместными детьми.

Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году

Евгений Петросян и Елена Степаненко

В начале августа все новостные ленты заполнились сообщениями о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как говорят, супруга хочет отсудить у юмориста ни много ни мало 80% имущества. А его у них более чем достаточно: шесть квартир в центре Москвы, загородное поместье в Подмосковье с особняком площадью 380 кв. м, драгоценности и антиквариат общей ценностью почти в миллиард рублей. Петросян согласен отдать половину. Сколько Степаненко получит в реальности, решит суд. Оба уже наняли "звездных" адвокатов: Степаненко - Елену Забралову, ранее работавшую с Владимиром Путиным, Игорем Сечиным и патриархом Кириллом, Петросян - Сергея Жорина, ранее представлявшего Тимати и Егора Крида.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Брак, Отношения, Знаменитости, Звезды, Актрисы, Певицы, Расставания, Разводы, Итоги 2018 года, Звездные разводы 2018 года.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
05 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные: сколько будем отдыхать
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь