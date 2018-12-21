Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

Новости шоу бизнеса: Звездные разводы и расставания этого года, которые наделали много шума.

Драма, скандальные подробности, за которыми следит весь мир, - обычно так заканчиваются звездные разводы. Читайте в нашем материале, кто из знаменитостей остался одиноким в 2018 году.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Как бы все не радовались, но после двух лет брака пара решила развестись. Новость появилась в феврале экс-супруги признались, что решение было "взаимным и полюбовным". Хотя они и держаться "молодцом", кажется, что и Джен, и Джастин страдают.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Алессандра и Джейми были помолвлены на протяжении 10 лет! В общей сложности, их отношения длились около 13 лет. Но они не отправились под венец. Может еще все можно вернуть, ведь у них двое детишек.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн

Эти двое просто ошарашили своих поклонников заявлением о том, что они разводятся. 3 апреля, всех взбудоражила новость о том, после 9 лет брака, в котором появилась маленькая Эверли Ченнинг и Дженна решили расстаться. Поговаривают, что причиной тому стали измены актера. Кто знает.

Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

В браке пара была 13 лет. Пара рассталась мирно и согласилась воспитывать 6-летнего сына Беара Блю вместе. О разводе все узнали в феврале.

Крис Эванс и Дженни Слейт

В марте этого года стало известно, что Крис и Дженни решили прекратить отношения. Они постоянно то расходились, то опять мирились. Но теперь, все кажется, уже серьезно.

Крис Прэтт и Анна Фэрис

Актеры чрезвычайно нежно обращались друг к другу, радуя глаз поклонников, но в конце прошлого года объявили, что их союз никогда не был идеальным и нужно расстаться. До последнего фанаты тщетно надеялись, что пара передумает.

Крис продолжает сохранять весьма трепетные отношения с сыном, который родился в этом браке. О благополучии малыша можно не переживать.

Юэн Макгрегор и Ив Мавракис

Этот семейный союз называли одним из самых крепких в Голливуде. 22 года понадобилось Макгрегору и Мавракис, чтобы понять, что они не могут быть вместе. Сейчас бывшие супруги добиваются в суде единоличной опеки над 4 совместными детьми.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

В начале августа все новостные ленты заполнились сообщениями о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как говорят, супруга хочет отсудить у юмориста ни много ни мало 80% имущества. А его у них более чем достаточно: шесть квартир в центре Москвы, загородное поместье в Подмосковье с особняком площадью 380 кв. м, драгоценности и антиквариат общей ценностью почти в миллиард рублей. Петросян согласен отдать половину. Сколько Степаненко получит в реальности, решит суд. Оба уже наняли "звездных" адвокатов: Степаненко - Елену Забралову, ранее работавшую с Владимиром Путиным, Игорем Сечиным и патриархом Кириллом, Петросян - Сергея Жорина, ранее представлявшего Тимати и Егора Крида.