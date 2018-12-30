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Стилист Приянки Чопры показала фото еще одного свадебного платья индийской модели

Стилист Приянки Чопры показала фото еще одного свадебного платья индийской модели
11:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Приянка Чопра и Ник Джонас

В начале декабря актриса и модель Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас сыграли свадьбу, после которой весь следующий месяц мы регулярно могли видеть все новые и новые свадебные наряды. Вот и сейчас в сети появились снимки еще одного платья, которое счастливая невеста надевал в столь важный для нее день.

Новые фото опубликовала стилист Мими Каттрелл на странице в Instagram. На них Приянка позирует в алом платье от Christian Dior. Наряд с пышной юбкой и узким лифом был создан специально для нее. А дополнили образ бриллиантовые украшения Chopard.

 
 
 
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marry, merry! @priyankachopra x in custom @dior + drenched in sixteen carats of @chopard #styledbymimicuttrell

Публикация от Mimi Cuttrell (@mimi)

 
 
 
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@priyankachopra x custom @dior #styledbymimicuttrell

Публикация от Mimi Cuttrell (@mimi)

Приянка Чопра и Ник Джонас устроили еще одну свадебную вечеринку

Напомним, белое свадебное платье невесты было творением Ralph Lauren, которое украшала 20-тиметровая фата.

 
 
 
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seventy-five feet of love @priyankachopra @ralphlauren #styledbymimicuttrell

Публикация от Mimi Cuttrell (@mimi)

Свадьба 36-летней индийской актрисы и модели Приянки Чопры и ее 26-летнего возлюбленного, американского певца Ника Джонаса, состоялась в первых числах декабря.

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Все по теме:

Свадьба, Instagram, Свадебное платье, Стилист, Ник Джонас, Приянка Чопра, Мими Каттрелл.
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