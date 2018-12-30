Стилист Приянки Чопры показала фото еще одного свадебного платья индийской модели

Новости шоу бизнеса: Приянка Чопра и Ник Джонас

В начале декабря актриса и модель Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас сыграли свадьбу, после которой весь следующий месяц мы регулярно могли видеть все новые и новые свадебные наряды. Вот и сейчас в сети появились снимки еще одного платья, которое счастливая невеста надевал в столь важный для нее день.

Новые фото опубликовала стилист Мими Каттрелл на странице в Instagram. На них Приянка позирует в алом платье от Christian Dior. Наряд с пышной юбкой и узким лифом был создан специально для нее. А дополнили образ бриллиантовые украшения Chopard.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @priyankachopra x custom @dior #styledbymimicuttrell Публикация от Mimi Cuttrell (@mimi) 25 Дек 2018 в 7:00 PST

Напомним, белое свадебное платье невесты было творением Ralph Lauren, которое украшала 20-тиметровая фата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram seventy-five feet of love @priyankachopra @ralphlauren #styledbymimicuttrell Публикация от Mimi Cuttrell (@mimi) 29 Дек 2018 в 10:51 PST

Свадьба 36-летней индийской актрисы и модели Приянки Чопры и ее 26-летнего возлюбленного, американского певца Ника Джонаса, состоялась в первых числах декабря.