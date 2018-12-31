Ева Лонгория показала фигуру после родов

Новости шоу бизнеса: Похудевшая Ева Лонгория порадовала поклонников новым фото.

Полгода назад Ева Лонгория впервые стала мамой. Актриса сильно поправилась во время беременности, однако сразу после родов принялась худеть. Недавно знаменитость наконец показала свою постройневшую фигуру во всей красе.

В июне этого года 43-летняя актриса Ева Лонгория родила первенца Сантьяго-Энрике. Звезда с большим удовольствием погрузилась в заботы о младенце, но не отложила регулярные тренировки. В Инстаграме актрисы можно увидеть фотографии с пробежек.

На какое-то время на странице Евы в Инстраграме почти перестали появляться гламурные снимки с красных дорожек. Их место заняли многочисленные селфи с малышом.

Однако недавно звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась со своими подписчиками новым снимком, на котором позирует в купальнике.

Поклонники написали Еве множество лестных комментариев, заметив, что она похудела. Конечно, актриса еще не пришла к своему идеальному весу, но уже избавилась от внушительного количества килограммов!

Чтобы скрыть проблемные зоны, молодая мама носит слитные купальники. Впрочем, мы не сомневаемся, что совсем скоро Лонгория вернется к прежней форме!