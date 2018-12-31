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Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год

Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
19:18 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: После совметсного Рождества королевская семья планирует разъехаться.

После того, как вся королевская семья собралась воедино в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме, где состоялась рождественская церковная служба, молодые ее представители собираются встречать Новый год в более узких кругах.

Как сообщают инсайдеры, королева Великобритании уже по-традиции проведет ночь с 31 декабря на 1 января в своей Норфолкской резиденции.

Принц Гарри и Меган Маркл в минувшем году ездили в Монако. Поэтому не исключено, что и нынешний Новый год они проведут вдали от дома, наслаждаясь обществом друг друга и обдумывая планы по воспитанию их будущего ребенка – или детей, в случае, если Меган ожидает двойню.

Что до герцога и герцогини Кембриджских, они точно, по уже сложившейся традиции отправятся в канун нового года в отпуск в семейный дом герцогини Кембриджской, расположенный в Беркшире.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Новый год 2019.
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