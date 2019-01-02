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Среда, 02.01.2019
Животные тоже хотят праздника: какие подарки получили пушистые любимцы публики (Фото)
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Животные тоже хотят праздника: какие подарки получили пушистые любимцы публики (Фото)

В католическом мире вовсю осваивают полученные на Рождество подарки. Некоторым, правда, для этого хватило считаных минут. Например, суматранский тигр по кличке Пеп из французского зоопарка церемониться с лакомством не стал. О том, как Пеп и другие братья наши меньшие принимали рождественские дары, — в нашей подборке.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Зоопарк, Животные, Подарки, Рождество 2018, новый 2019 год.
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