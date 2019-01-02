Животные тоже хотят праздника: какие подарки получили пушистые любимцы публики (Фото) В католическом мире вовсю осваивают полученные на Рождество подарки. Некоторым, правда, для этого хватило считаных минут. Например, суматранский тигр по кличке Пеп из французского зоопарка церемониться с лакомством не стал. О том, как Пеп и другие братья наши меньшие принимали рождественские дары, — в нашей подборке.