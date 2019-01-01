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Оля Полякова показала, как отмечает праздники

Оля Полякова показала, как отмечает праздники
17:32 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На ее странице в соцсети вскоре появились новые фото, где Полякова демонстрирует свою роскошную фигуру на пляжах в Майами.

Во время "новогоднего чеса" только Оля Полякова может позволить себе загорать на пляже и демонстрировать миру идеальные ноги – она это заслужила.

Все знают, что в последнее время суперблондинка украинской сцены - Оля Полякова много работала. Ее концерты с успехом проходили во многих городах страны, она постоянно снималась в разных шоу и успевала вести домашние дела. О энергичном характере певицы ходят легенды, и многие поклонники удивляются, как ей удается жить в таком бешеном ритме. 

Многочисленные концерты и съемки изрядно измотали звезду, поэтому, как только они закончились, звезда позволила себе отдых. На этот раз популярная украинская певица, отказавшись от новогодних корпоративов, решила провести время с семьей. 

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На этот раз Оля выбрала модный купальник с главным трендом сезона - леопардовым принтом. Под фото певица написала поздравление с Новым годом.

"С Новым годом! Надеюсь он будет для меня таким же успешным, диким и стремительным, богатым на события, победы, путешествия! Я люблю жизнь и уверенна это взаимно! Любите, живите, летите! С Новым годом мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!"

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Праздник, Знаменитости, Новогодние праздники, Оля Полякова.
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