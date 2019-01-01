Кардашьян и Хилтон показали как нужно развлекаться

Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram веселыми кадрами. Так, Ким пожелала всем счастливого Нового года, похваставшись идеальной фигурой.
"Поздравляем с Пэрис Хилтон всех с Новым Годом!", - лаконично подписала Кардашьян. За 14 часов кадр набрал 3,7 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись отмечать, что Ким очень похудела, а так же поздравлять знаменитостей с праздником в ответ.
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Как сообщалось ранее, Ким Кардашьян похвасталась отличной формой, хоть и хорошо отпраздновала Рождество. Знаменитость призналась, что после рождественских праздников возвращается к салатам, засветив при этом тонкую талию и массивную грудь в облегающем наряде телесного цвета.