Кардашьян и Хилтон показали как нужно развлекаться

Новости шоу бизнеса: Знаменитость показала, как отпраздновала Рождество с Пэрис Хилтон, съехав с горы на саночках в роскошных платьях и на каблуках.

Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram веселыми кадрами. Так, Ким пожелала всем счастливого Нового года, похваставшись идеальной фигурой.

"Поздравляем с Пэрис Хилтон всех с Новым Годом!", - лаконично подписала Кардашьян. За 14 часов кадр набрал 3,7 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись отмечать, что Ким очень похудела, а так же поздравлять знаменитостей с праздником в ответ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram More Xmas Eve Pix Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Дек 2018 в 2:53 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy New Year from me and @parishilton Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Дек 2018 в 12:01 PST

Как сообщалось ранее, Ким Кардашьян похвасталась отличной формой, хоть и хорошо отпраздновала Рождество. Знаменитость призналась, что после рождественских праздников возвращается к салатам, засветив при этом тонкую талию и массивную грудь в облегающем наряде телесного цвета.