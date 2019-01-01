"Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Британской модели, которой, стоит отметить, уже 48 лет, есть чем похвастаться перед публикой.

Модель Наоми Кэмпбелл была замечена во время семейного отдыха в Кении.

Звезда загорала в бикини, демонстрируя роскошную фигуру. Часто открытые фотографии селебрити публикует на своей странице в Instagram. Так, на этот раз на своей странице в соцсети Наоми Кэмпбелл опубликовала фотографию, сделанную в Кении.

Секрет роскошного тела 48-летней красавицы в наполеглевих занятиях со звездным тренером Джоуи Холдером.

На снимках, которые появились в записи модели, она позирует на яхте в черно-белом бикини, которое едва прикрывает ее роскошное тело.

Популярная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которой в этом году исполнилось 48 лет, не потеряла свою идеальную фигуру и часто радует поклонников новостями своей жизни.

Напомним ранее, модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика. Недавно модель поделилась в своем Инстаграме снимком, на котором ее настоящие волосы заплетены в тугие косички.