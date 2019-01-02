СМИ: Молодая жена Венсана Касселя беременна

21-летняя Тина Кунаки, жена 52-летнего актера Венсана Касселя, официально объявила о своей беременности.
На фото из соцсети Тина Кунаки позирует на пляже, прикрываясь большой шляпой. На лице модели красуется счастливая улыбка.
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"Самый счастливый Новый год за всю жизнь! Если вы не знали, то теперь знаете", — подписала она фото.
Пара поженилась четыре месяца назад и поехала отдыхать в Бразилию. Для Касселя этот ребенок станет третьим, он уже имеет двоих детей с Моникой Белуччи.
В коментариях поклонники восхищаются женственным видом Тины и желают ей личного счастья, легкой беременности и родов.