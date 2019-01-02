Скачать
Среда, 02.01.2019
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Итоги 1 января: Марш Бандеры, новые тарифы и Зеленский идет в президенты
Итоги 1 января: Марш Бандеры и новые тарифы
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Захватывающее видео Юпитера
Захватывающее видео Юпитера

СМИ: Молодая жена Венсана Касселя беременна

СМИ: Молодая жена Венсана Касселя беременна
09:45 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Красавица-модель показала округлившийся животик, выложив обнаженное фото в Instagram.

21-летняя Тина Кунаки, жена 52-летнего актера Венсана Касселя, официально объявила о своей беременности. 

На фото из соцсети Тина Кунаки позирует на пляже, прикрываясь большой шляпой. На лице модели красуется счастливая улыбка. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

HAPPIEST NEW YEAR EVER #andifyoudontknownowyouknow

Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey)

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки ждут ребенка

"Самый счастливый Новый год за всю жизнь! Если вы не знали, то теперь знаете", — подписала она фото.

Пара поженилась четыре месяца назад и поехала отдыхать в Бразилию. Для Касселя этот ребенок станет третьим, он уже имеет двоих детей с Моникой Белуччи.

В коментариях поклонники восхищаются женственным видом Тины и желают ей личного счастья, легкой беременности и родов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Instagram, Знаменитости, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
05 Известные зарубежные личности, которые обожают украинских дизайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь