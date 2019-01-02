СМИ: Молодая жена Венсана Касселя беременна

Новости шоу бизнеса: Красавица-модель показала округлившийся животик, выложив обнаженное фото в Instagram.

21-летняя Тина Кунаки, жена 52-летнего актера Венсана Касселя, официально объявила о своей беременности.

На фото из соцсети Тина Кунаки позирует на пляже, прикрываясь большой шляпой. На лице модели красуется счастливая улыбка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram HAPPIEST NEW YEAR EVER #andifyoudontknownowyouknow Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey) 1 Янв 2019 в 3:00 PST

"Самый счастливый Новый год за всю жизнь! Если вы не знали, то теперь знаете", — подписала она фото.

Пара поженилась четыре месяца назад и поехала отдыхать в Бразилию. Для Касселя этот ребенок станет третьим, он уже имеет двоих детей с Моникой Белуччи.

В коментариях поклонники восхищаются женственным видом Тины и желают ей личного счастья, легкой беременности и родов.