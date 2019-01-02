Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Сама Саманта не понимает такого решения британской полиции.

Саманта Маркл теперь в списке опасных потенциальных преступников.

Скандал вокруг отношений супруги принца Гарри Меган Маркл, которая вместе с королевской семьей встретила Рождество, и ее сводной сестры Саманты Маркл получил новые детали. Оказывается, что сводную сестру герцогини Сассекской внесли в список опасных лиц в Скотленд-Ярде – штаб-квартире Городской полиции Лондона. Об этом сообщает The Times U.K.

По информации СМИ, полицейское управление королевской власти и специальная защита внесли Саманту в так называемый "список фиксированных лиц" из-за ее "риска подрыва репутации" членов королевской семьи.

По информации издания, личные офицеры Меган разговаривали с Центром оценки фиксированной угрозы Скотланд-Ярда о Саманте и последствия того, что произойдет, если она снова попытается лично связаться с женой принца Гарри.

"Она не устраивает уголовных преступлений, но вызывает беспокойство у королевской семьи. Ведь у Саманты есть большой потенциал, чтобы серьезно смутить королевских особ", – сообщил представитель Скотланд-Ярда.