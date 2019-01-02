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Среда, 02.01.2019
Фейерверки и праздничные огни: как встречали разные страны 2019 год (Фото)
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Фейерверки и праздничные огни: как встречали разные страны 2019 год (Фото)

Раньше всех отпраздновали приход 2019 острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана. А последними 2019 год встретили американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Встречали Новый год танцами, фейерверками и даже праздничным купанием.
photochronograph.ru
Фото: pixabay.com
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