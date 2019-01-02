Фейерверки и праздничные огни: как встречали разные страны 2019 год (Фото)

Раньше всех отпраздновали приход 2019 острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана. А последними 2019 год встретили американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Встречали Новый год танцами, фейерверками и даже праздничным купанием.