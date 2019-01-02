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Меган Маркл раздавала марихуанну на собственной свадьбе

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Меган Маркл раздавала марихуанну на собственной свадьбе
12:57 Сегодня Телеграф znaj.ua

Новости шоу бизнеса: Не секрет, что брак с принцем Гарри стал не первым погружением в семейную жизнь для Меган Маркл.

Однако некоторые детали ее бракосочетания с американским продюсером Тревором Энджелсоном стали известны только сейчас. Как минимум, на одной свадьбе Меган точно было весело.

Сотне гостей ее четырехдневного торжества на Ямайке были предложены не только ром и насыщенная развлекательная программа на пляже, но и марихуана. По данным The Sun, эта идея возникла у самой невесты, которая заказала каннабис и лично помогала скрутить около 200 косяков в своем номере.

30-летняя Меган тогда и подумать не могла, что спустя семь лет станет герцогиней, а новость о ее любви к марихуане облетит все СМИ. Букингемский дворец пока отказывается давать комментарии, но будет сложно отрицать, что Маркл – душа компании: The Sun опубликовал переписку актрисы с подругой, в которой Меган рассуждает, как лучше преподнести гостям травку.

По словам инсайдера, будущая герцогиня хотела таким образом добавить вечеринке огня и сделать ее запоминающейся. При этом сама Меган никогда не злоупотребляла наркотиками: ее сводный брат часто курил марихуану с друзьями, а отец иногда употреблял кокаин, но актрису запрещенные вещества не интересовали даже в подростковом возрасте.

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Тем не менее, во дворце от такой новости не будут в восторге: во-первых, покупка марихуаны в подворотнях на Ямайке – незаконное и опасное занятие, которое часто оборачивалось для туристов риском для жизни или десятью сутками за решеткой.

Во-вторых, отношение королевской семьи к таким вещам бескомпромиссно: в 2001 году принц Чарльз отправил Гарри на реабилитацию, узнав, что тот притронулся к каннабису. С тех пор Чарльз, как и герцоги Кембриджские, посвятил много времени и сил борьбе с наркотиками.

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