Радостная новость семейства Кардашьян: Ким в очередной раз станет мамой

Новости шоу бизнеса: Звездная пара снова прибегла к помощи суррогатной матери.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст уже воспитывают троих детей, однако супруги решили не останавливаться и увеличить свою семью. Пара станет родителями в четвертый раз.

Отмечается, что 38-летняя Ким и 41-летний Канье вновь прибегли к помощи суррогатной матери. Она уже беременна мальчиком, который должен появиться на свет в мае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The best!!!! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 1 Янв 2019 в 10:19 PST

Напомним, что младшая дочь звездной пары, 11-месячная Чикаго, также была рождена суррогатной матерью. С того раза у них остался замороженный эмбрион.

Инсайдеры также сообщают, что Кардашьян "всегда хотела четверых детей".

Кроме Чикаго, супруги также растят пятилетнюю дочь Норт и трехлетнего сына Сейнта, которых Ким родила сама.

Ким и Канье пока никак не прокомментировали информацию.