Радостная новость семейства Кардашьян: Ким в очередной раз станет мамой

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст уже воспитывают троих детей, однако супруги решили не останавливаться и увеличить свою семью. Пара станет родителями в четвертый раз.
Отмечается, что 38-летняя Ким и 41-летний Канье вновь прибегли к помощи суррогатной матери. Она уже беременна мальчиком, который должен появиться на свет в мае.
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Напомним, что младшая дочь звездной пары, 11-месячная Чикаго, также была рождена суррогатной матерью. С того раза у них остался замороженный эмбрион.
Инсайдеры также сообщают, что Кардашьян "всегда хотела четверых детей".
Кроме Чикаго, супруги также растят пятилетнюю дочь Норт и трехлетнего сына Сейнта, которых Ким родила сама.
Ким и Канье пока никак не прокомментировали информацию.