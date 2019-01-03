Олег Винник рассказал, какая у него самая любимая шутка о себе

Новости шоу бизнеса: Как оказалось, шутка принадлежит коллеге Олега, продюсеру Потапу.

Исполнитель считает, что если шутка хорошая, то грех над ней не посмеяться.

Украинский певец Олег Винник, который вспомнил, как однажды спас свою девушку в Новый год, признает, что много шуток о нем было придумано.

Артист рассказал, какая шутка о себе у него самая любимая.

"Однажды Потап пошутил обо мне очень метко, и как-то отложилось в памяти. Он сказал, что если Винник стоит на одном месте дольше трех минут, вокруг него начинают строить сцену (улыбается). Я действительно люблю качественные взвешенные талантливые шутки, для которых есть основание. Когда понимаю, что это сугубо со мной связано. Но их немного. Потому что часто люди пытаются пошутить, но при этом абсолютно не имеют понятия ни о том, какой я артист, ни о том, какой человек. В целом же могу посмеяться и подхожу к себе с самоиронией", – признался певец.

Также Олег Винник признался, что у него с его командой существует чат, в котором они часто смеются с шуток про артиста и обсуждают их. Помимо шуток, бывают и казусные случаи, связанные с фанатками Олега и которые вызывают смех.

Так, однажды поклонница Винника сбежала с его картонной версией в полный рост. "Кажется, это было на киевском концерте во Дворце "Украина". Уже позже, во время тура в Херсоне, у нас "увели" еще две ростовые фигуры. Так что это не единичный случай", – добавил Олег.