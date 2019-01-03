Хайди Клум станцевала страстный танец вместе со своим возлюбленным

Новости шоу бизнеса: Немецкая супермодель Хайди Клум, которой сделал предложение гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц, вошла в Новый год уже в статусе невесты.

Знаменитость показала, как встретила Новый год.

Влюбленная Хайди, которая старше своего жениха на 16 лет, не перестает демонстрировать, насколько счастлива с музыкантом.

На странице в Instagram звезда модельного бизнеса запостила ролик, в котором танцует страстный танец вместе со своим возлюбленным. Суд по всему, ролик был снят в новогоднюю ночь.

В видео Хайди и Том танцуют, обнимаются, целуются а Каулитц не упускает случая прикоснуться к соблазнительным формам своей знаменитой дамы сердца.

Поклонники Клум не могут нарадоваться ее счастью. Одни поздравили будущую миссис Каулитц с помолвкой, кто-то с Новым годом, а кто-то пожелал женского счастья.

Напомним, что об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно в середине марта этого года. Несмотря на злые языки, которые обсуждают пару из-за разницы в возрасте, модель и музыкант не обращают внимания на мнение общественности.

Для Хайди Клум это будет третий официальный брак. Также супермодель имела несколько продолжительных романов. У Хайди есть четверо детей от ее второго мужа, певца Seal.