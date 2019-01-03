The Hardkiss: Юля Санина и Вал Бебко отметили годовщину знакомства

Новости шоу бизнеса: Создатели украинской группы The Hardkiss Юля Санина и Валерий Бебко рассказали поклонникам о важной дате, которую они на днях отметили.

Создатели коллектива счастливы в отношениях. Так, 2 января исполнилось ровно 10 лет, как пара знакома.

И Юля, которая является солисткой коллектива, и Вал – креативный продюсер The Hardkiss, сообщили о юбилее на страницах в Instagram. "Сегодня 10 лет знакомства. Вал, я до сих пор глубоко влюблена", – написала Юля.

"10 лет вместе", – был более лаконичен в комментарии Вал и сопроводил сообщение #семья.

"Вы самая красивая пара", "Ваша пара еще одно доказательство искренних отношений. Вы – друзья, партнеры, поддержка друг друга!", "Поздравляю с юбилеем! Взаимопонимания и благополучия желаю вам!", "Желаю вашему союзу долголетия! Чтоб с годами ваши отношения становились еще нежнее, крепче и глубже!" – поздравляют поклонники знаменитую пару.

Отметим, что Юля Санина и Вал Бебко познакомились 10 лет назад. Свои отношения пара скрывала на протяжении 5 лет (с 2009 года). В 2011 году Юля вышла замуж за Валерия. 21 ноября 2015 года у супругов родился сын Даниил.