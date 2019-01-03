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В США скончался известный американский аниматор Disney

В США скончался известный американский аниматор Disney
16:12 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Легендарный аниматор Disney, Джон Ласк, скончался в 105-летнем возрасте.

В Калифорнии в одном из домов престарелых скончался известный американский аниматор Джон Ласк, который является одним из создателей классических фильмов студии Disney. Мультипликатору на момент смерти было 105 лет.

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Ласк в свое время работал над созданием мультфильмов Бэмби, Белоснежки и семи гномов, Спящей красавицы, а также Пиноккио.

В целом студии Disney он посвятил 27 лет своей жизни, после чего занимался созданием Смурфиков, Флинстоунов и Семейки Адамс.

Как сообщалось ранее, в возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми.

По словам брата, последним человеком, кто видел музыканта в живых, была его бывшая жена Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря. С тех пор музыкант не выходил на связь.

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Дисней, Умер, Аниматор, Альманах-2019, Джон Ласк.
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