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Певица Камалия поздравила всех с Новым 2019 годом

Певица Камалия поздравила всех с Новым 2019 годом
21:55 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Камалия, со своей страницы в Instagram, показала счастливую семью.

Украинская певица Камалия поздравила своих поклонников с наступившим 2019 годом. На своей странице в Instagram она опубликовала милое фото со своим супругом Мохаммадом Захуром и их двумя дочерьми – пятилетними Мирабеллой и Арабеллой.

"В отличие от остальных европейцев, наш Новый год все еще продолжается. Kyiv continues it Holiday season (В Киеве продолжается сезон каникул – ред.)", – подписала снимок Камалия.

 
 
 
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В отличии от остальных европейцев, наш Новый год все ещё продолжается. Kyiv continues it Holiday season.

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Сказочная семья!", "Красивая семья в красивом месте, в красивое время года", "Какие вы красивые", "Очень красивые", "Так интересно, одна девочка похожа на вас, а вторая на мужа", – написали поклонники Камалии в комментариях к фото.

Напомним ранее, что недавно украинская певица Камалия, которая недавно получила престижную награду в Австрии, попала в больницу.

Артистка два дня работала над съемками новогоднего клипа, игнорируя высокую температуру. Но певице стало хуже и она обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее двустороннюю бронхопневмонию и настояли на госпитализации.

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Все по теме:

Поздравление, Певица, Камалия, Мохаммад Захур, Пожелание, С семьей.
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