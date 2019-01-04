София Ротару показала, как и где отдыхает зимой

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица София Ротару сейчас проводит время с семьей в Лондоне.

На своей странице в Instagram легендарная артистка разместила несколько фото со своим сыном Русланом, невесткой Светланой, а также внуками – 17-летней Софией и 25-летним Анатолием.

По фото видно, что семья отдыхает в зимнем парке развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне. Все члены семьи одеты довольно легко, как для зимы. Это неудивительно, ведь погода в Лондоне сейчас теплая, а температура равна примерно пяти градусам выше нуля.

Ранее София Ротару на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото. На свадебном фото запечатлен сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко со своей супругой Светланой.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки – София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 17-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.