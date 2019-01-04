Экс-участница группы "ВИА-Гра" поделилась свадебными снимками

Экс-участница группы "ВИА Гра" Аастасия Кожевникова, которая вышла замуж в августе прошлого года и покинула коллектив, поделилась трогательными свадебными снимками из семейного архива. Девушка опубликовала фотосет в своем микроблоге Instagram.