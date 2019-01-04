Маша Ефросинина взорвала сеть зажигательным танцем с сыном и мужем

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая записала напутствие девочкам, показала, как встретила Новый год.

Вместе с семьей Маша отправилась в Карпаты. Там в одном из роскошных отелей Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей показали, как танцевали.

По словам Маши, чтобы получить подарки, Дедушка Мороз, которого, к слову, играл ведущий Сергей Притула, попросил семью показать творческий номер. Видео этого номера Ефросинина поделилась в Instagram.

"Наш козырный Дед Мороз с голосом Сергея Притулы раздавал подарки только за творческий номер! Он же не знал, что мы можем подготовить хоть сто номеров – они все равно все будут одинаковые, потому что музыкальное сопровождение у нас беспощадно бессменное", – прокомментировала ролик ведущая.

"Классно танцуете", "Молодцы! Александр родителей активировал в пляс", "Зажигалка", "Видео улыбнуло, теплая, веселая и искренняя атмосфера", – пишут юзеры под постом.