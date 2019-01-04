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Пятница, 04.01.2019
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Лилия Ребрик показала яркие семейные фото

Лилия Ребрик показала яркие семейные фото
15:36 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая передачи "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик разместила несколько милых семейных фото

Ведущая посетила родной город – Черновцы.На своей странице в Instagram актриса разместила фото , на которых она позирует со своими родителями, а также с мужем Андреем Диким и их двумя дочерьми Дианой и Полиной.

"По традиції – фото з головною ялинкою в рідних Чернівцях", – прокомментировала Лилия серию новогодних фото. 

 
 
 
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Поряд з батьками завжди почуваєш себе дитиною... #смакдитинства #ріднічернівці

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Лилия Ребрик побывала на главной елке страны

"Поряд з батьками завжди почуваєш себе дитиною", – подписала ведущая снимки с родителями.

"Ой, як душевно! Ліля, ви така гарнюня, ну дитиночка ж! Мамо, на вас Лілічка теж схожа! Подивіться на носик! Гарна родина! Батькам довгії літа і здоров'я!", "Как здорово когда ты дома, где мама и папа и не надо краситься, просто ты, просто детки и любимый, С Новым годом!!!!", "Такие добрые лица у родителей. Дай Бог им здоровья, удачи, любви на долгие годы", – написали поклонники Лилии в комментариях.

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Instagram, Знаменитости, Лилия Ребрик, Телеведущие, Телезвезды.
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