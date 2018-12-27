Лилия Ребрик побывала на главной елке страны

Новости шоу бизнеса: На снимке, который популярная телеведущая запостила в Instagram, она запечатлена на Софийской площади на фоне собора.

Телеведущая сходила на Софийскую площадь и поздравила католиков с Рождеством.

Лилия Ребрик, на днях очень трогательно поздравившая своего мужа с годовщиной их свадьбы, теперь написала теплые слова в адрес всех католиков, отметивших Рождество.

На Лилии надет очень яркий объемный желтый пуховик и светло-голубые джинсы. Дополняют образ звезды белая шапка, красивая укладка и яркая красная помада.

"Счастья безграничного, которого вы недавно желали мне. Каждому! Я вам благодарна за такой невероятный позитив!", – подписала фото Ребрик, заодно поблагодарив таким образом всех тех подписчиков, которые поздравляли их с мужем раньше.

Как сообщалось ранее, Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем, которое очень трогательно подписала. Как выяснилось, популярная телеведущая отмечает семь лет совместной жизни со своим мужем Андреем Диким. Именно с этим и был связан ее пост и снимок, на котором они явно танцуют.