Скачать
Суббота, 05.01.2019
Поп-культура в пирогах: портреты знаменитых персонажей на хрустящей корочке (Фото)
1 / 22

Поп-культура в пирогах: портреты знаменитых персонажей на хрустящей корочке (Фото)

Сегодня еду фотографируют так много, что она просто обязана выглядеть аппетитно или необычно. Особенно если речь идет о выпечке. Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин уверена, что из простой выпечки можно делать арт-объекты. Черпая вдохновение в поп-культуре, эта художница создает на хрустящей корочке пирогов портреты знаменитых персонажей, людей или сцены из фильмов. Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект "Пироги - это потрясающе" (Pies are awesome). С тех пор она расширяет границы возможного, сочетая любовь к сладкому и всему остальному. По словам художницы, ее миссия - показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Знаменитости, Пирог, Выпечка, Портреты, Кондитер, Поп-культура, Джессика Ли Кларк-Боджин.
00:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь