Поп-культура в пирогах: портреты знаменитых персонажей на хрустящей корочке (Фото) Сегодня еду фотографируют так много, что она просто обязана выглядеть аппетитно или необычно. Особенно если речь идет о выпечке. Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин уверена, что из простой выпечки можно делать арт-объекты. Черпая вдохновение в поп-культуре, эта художница создает на хрустящей корочке пирогов портреты знаменитых персонажей, людей или сцены из фильмов. Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект "Пироги - это потрясающе" (Pies are awesome). С тех пор она расширяет границы возможного, сочетая любовь к сладкому и всему остальному. По словам художницы, ее миссия - показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.