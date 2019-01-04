Как две капли: в сети обсуждают невероятное сходство новой девушки Бруклина Бэкхэма с его знаменитой мамой

Новости шоу бизнеса: 19-летний сын Дэвида Бэкхема отпраздновал Новый год со своей новой подругой - Ханой Кросс.

Бруклин доказал, что он по уши влюблен в свою новую 21-летнюю подругу Хану Кросс, с которой его подловили папарацци менее месяца назад в Калифорнии. 19-летний фотограф-любитель продемонстрировал свой талант в серии черно-белых фотографий, сделанных в Западном Голливуде, на пляже и в походе по магазинам.

Многие поклонники Бекхэма отметили, что его новая пассия очень похожа на его мать, известного дизайнера и экс-солистку Spice Girls Викторию Бекхэм.

Об этом поклонники юного фотографа написали в комментариях под фото: "Почему она выглядит, как твоя мать?", "Я сперва подумала, что на фото Вкитория", "Красивая девушка, похожа на твою мать", "Она действительно выглядит, как Виктория Бекхэм".

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм показали семейное праздничное фото. На своих Instagram-страничках 44-летняя Виктория и 43-летний Дэвид Бекхэм опубликовали одинаковые фото.