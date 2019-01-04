Поклонницы Олега Винника совершают ради него на безумные поступки

Новости шоу бизнеса: Исполнитель признался, какие невероятные поступки ради него совершали фанатки.

По словам Винника, одна девушка "вырезала" у себя на руке имя знаменитости. "Когда-то одна девушка сделала себе шрамирование на руке, выбила надпись "OLEGG" от локтя до кисти. И я видел его еще совсем свежим. Но сразу сказал, что против таких вещей", – поделился певец.

Он также добавил, что много поклонниц кидают ему на сцену нижнее белье. "Но в квартиру пока, cлава Богу, никто не вламывался", – пошутил Олег.

Есть и те поклонницы, которые умудряются сбегать с концертов Олега Винника с его картонной копией в полный рост. "Это было на киевском концерте во Дворце "Украина". Уже позже, во время тура в Херсоне, у нас "увели" еще две ростовые фигуры. Так что это не единичный случай", – признался артист.

Напомним ранее, что артист рассказал, какая шутка о себе у него самая любимая.

"Однажды Потап пошутил обо мне очень метко, и как-то отложилось в памяти. Он сказал, что если Винник стоит на одном месте дольше трех минут, вокруг него начинают строить сцену (улыбается). Я действительно люблю качественные взвешенные талантливые шутки, для которых есть основание. Когда понимаю, что это сугубо со мной связано. Но их немного. Потому что часто люди пытаются пошутить, но при этом абсолютно не имеют понятия ни о том, какой я артист, ни о том, какой человек. В целом же могу посмеяться и подхожу к себе с самоиронией", – признался певец.