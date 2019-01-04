Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала съемки семейной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Журнал VIVA выбрал семью Маши Ефросининой для обложки праздничного номера.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая показала красавицу-дочь, снялась в семейной фотосессии. Всъемках вместе с Машей приняли участие муж знаменитости Тимур Хромаев, дочь Нана и сын Александр.

К слову, для младшего ребенка Ефросининой, сына Александра эти съемки стали дебютными. На фото Ефросинина предстает в роскошном черном платье с подолом из перьев, ее муж Тимур позирует в костюме, дочь в красных штанах и белом свитере, а сын – в штанах и синем гольфе. Семья предстала на обложке глянца Viva.

В интервью журналу Маша призналась, что ее хорошо характеризует "импульсивность и экспрессивность".

"Я абсолютный эмоционал. Дома, когда не получается переключиться после тяжелого стрессового дня, легко могу вспылить из-за непомытой посуды. В ответ на происходящее внутри меня часто поднимается буря: на эмоциях наговорю такого, за что приходится извиняться. Я вообще живая во всех своих проявлениях, как в хороших, так и в плохих", – призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина также показала забавное рождественское видео с сыном. Телеведущая запостила ролик, где ее четырехлетний сын Александр пляшет возле елки.

Напомним ранее, что вместе с семьей Маша отправилась в Карпаты. Там в одном из роскошных отелей Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей показали, как танцевали.