Американская певица оставила комментарий в ответ на слухи об увеличении ягодиц

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица Мадонна подогрела слухи об операции, которую она, вероятно, сделала на ягодицах.

Новость о том, что легендарная певица решила увеличить "пятую точку" разлетелась по соцсетям и СМИ. Похоже, что Мадонна решила пролить свет на ситуацию, намекнув на то, что изменения в ее теле все-таки произошли:

"Отчаянно не ищу одобрения у кого-либо. У меня есть право, как и у всех остальных, делать со своим телом, что хочу! Спасибо, 2019! Это будет удивительный год!", – написала Мадонна.

Напомним, перед Новым годом в сети появилось видео, на котором видно, как Мадонна исполняет горячие танцы на сцене, а ее ягодицы выглядят непривычно большими. На одном из роликов Мадонна танцует в коротком корсете и колготках вместе с певицей Арианой Гранде. На другом видеоролике звезда запечатлена в компании своего приемного 13-летнего сына Дэвида Банда. Поклонники удивились внешнему виду Мадонны. Одни предположили, что певица сделала операцию, другие же уверены в том, что Мадонна пошутила и надела накладку.