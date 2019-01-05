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Суббота, 05.01.2019
Как праздновали Рождество в уходящем 2018 году (Фото)
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Как праздновали Рождество в уходящем 2018 году (Фото)

Последние фото, отражающие Рождество в этом году - связанные с ним многочисленные световые шоу, религиозные обряды, благотворительные мероприятия и фестивали, которые проходили по всему миру. Здесь собраны фотографии из Австралии, Японии, Демократической Республики Конго, Ирака, Англии, Боливии, США, Индии, Индонезии, Италии, Израиля, Франции и многих других стран.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Праздник, Рождество, Страны, 2018, Празднество.
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