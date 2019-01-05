Как праздновали Рождество в уходящем 2018 году (Фото)

Последние фото, отражающие Рождество в этом году - связанные с ним многочисленные световые шоу, религиозные обряды, благотворительные мероприятия и фестивали, которые проходили по всему миру. Здесь собраны фотографии из Австралии, Японии, Демократической Республики Конго, Ирака, Англии, Боливии, США, Индии, Индонезии, Италии, Израиля, Франции и многих других стран.