Иракли Макацария отправился искать спутницу жизни в другой стране

Новости шоу бизнеса: На фотографии, которая появилась на странице шоумена, он позирует во время прогулки по вечерних улицах итальянского Милана.

Известный в Украине 31-летний бизнесмен из Грузии Иракли Макацария, который был героем шестого сезона проекта "Холостяк" и искавший в нашей стране невесту, активно ведет Instagram и часто радует поклонников новыми в фото. В этот раз владелец продакшн-компании Mag Entertainment похвастался фанатам, что отправился на Рождество в Италию.

Для выхода в свет Иракли Макацария надел синие джинсы, темно-серое теплое пальто, а шею укутал черным шарфом. На его ногах белые кроссовки и запечатлен шоумен на ходу. Геолокация к фотографии свидетельствует о том, она была сделана в Милане. Именно туда Иракли отправился на праздники.

В подписи к фотографии Макацария написал: "Обожаю путешествия в рождественские праздники. В этом году я поехал на отдых в Италию, и в который раз влюбился в эту атмосферу. Первый наш пункт Милан, он особенно красив с многочисленными огнями и праздничными украшениями. Впереди ещё предстоит посетить Флоренцию и Болонью, которые порадуют не меньше, в чём я не сомневаюсь. А вы куда-то уехали на выходные? Как проводите праздники?", - спрашивает артист у поклонников.

Фанаты грузинского холостяка не остались равнодушны и принялись активно обсуждать новую публикацию Иракли. Девушки в восторге от его стильного образа, и засыпают мужчину комплиментами. А некоторые начали отвечать на вопрос Макацарии о том, как празднуют Рождество. "Удачных приключений", "Эта красота просто завораживает. Очень красиво!", "Хорошего Вам отдыха, Вы его заслужили!", "Италия – это любовь", "Как в сказке", "Возьмите меня с собой", "Красавчик", - пишут в комментариях к фото Иракли.