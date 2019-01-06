Украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения

Новости шоу бизнеса: О радостном событии знаменитая мама рассказала в Instagram и поздравила ребенка с днем рождения.

Ребенку знаменитости исполнилось четыре года.

У украинской певицы Оли Цибульской, которая рассказала, как перед Новым годом полностью сбрила брови, сегодня особенный день. 6 января исполнилось четыре года сыну знаменитости Нестору.

"Сегодня нашему сыну четыре года. Перед сном он сказал, что есть мечта, чтобы я испекла ему рыбку и сварила вермишельки, а папа почитал Гарри Поттера. Сбылось. Пока твой ребенок еще малыш – ты вселенная и волшебник. Это так быстро проходит. Хочется запомнить каждую секунду. Каие мы родители – покажет время. Волшебники мы, как говорит Нестор, – суперские. Будь здоров, сынок! И пусть чудеса случаются каждый день. Потому что самое большое мое чудо – это ты", – призналась Цибульская.

Также артистка поделилась снимком, где держит совсем маленького Нестора на руках. "Чудо Рождества для меня произошло четыре года назад. Весь 2014 я была странной беременной девочкой. Просыпалась в 4 утра на ефиры, бегала на высоких каблуках, дала сольник, сняла клип на 6 месяце (никто и не догадался, что я беременна), ненавидела все занятия для пузатых, гоняла на машине, трижды вытаскивая у мужа ключи от своего авто. И уверенно ждала сына. С первой секунды и с первой полоски на тесте", – рассказала фанам Оля.

Как сообщалось ранее, Певица и ведущая Оля Цибульская любит радовать поклонников нежными и чувственными фото.