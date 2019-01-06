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Украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения

Украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
19:02 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О радостном событии знаменитая мама рассказала в Instagram и поздравила ребенка с днем рождения.

Ребенку знаменитости исполнилось четыре года.

У украинской певицы Оли Цибульской, которая рассказала, как перед Новым годом полностью сбрила брови, сегодня особенный день. 6 января исполнилось четыре года сыну знаменитости Нестору.

"Сегодня нашему сыну четыре года. Перед сном он сказал, что есть мечта, чтобы я испекла ему рыбку и сварила вермишельки, а папа почитал Гарри Поттера. Сбылось. Пока твой ребенок еще малыш – ты вселенная и волшебник. Это так быстро проходит. Хочется запомнить каждую секунду. Каие мы родители – покажет время. Волшебники мы, как говорит Нестор, – суперские. Будь здоров, сынок! И пусть чудеса случаются каждый день. Потому что самое большое мое чудо – это ты", – призналась Цибульская. 

 
 
 
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Диво Різдва для мене відбулось 4 роки тому Весь 2014й я була дивною вагітною дівчинкою)) Прокидалась о 4 ранку на ефіри, бігала на високих підборах, дала сольник, зняла кліп на 6 му місяці (ніхто і не здогадався, що я вагітна) , ненавиділа всі заняття для пузатих, ганяла на машині, тричі витягуючи у чоловіка ключі від свого авто І впевнено чекала сина. З першої секунди і з першої смужки на тесті. Перед сном закривала очі і говорила з ним подумки. Розказувала як ми його хочемо і чекаємо вдома. І ім‘я приготували - #Нестор Переможець, який повертається додому. Сьогодні нашому сину 4 роки. Перед сном він сказав що має мрію, щоб я спекла йому рибку і зварила вермишельки, а тато почитав Гаррі Поттера. Збулося) Поки твоя дитина ще малюк - ти всесвіт і чарівник Це так швидко минає. Хочеться запам’ятати кожну секунду Які ми батьки - покаже час. Чарівники ми, як каже Нестор, - суперові Будь здоровий , синок! І хай дива трапляються кожного дня Бо найбільше моє диво - це Ти Вітайте мого Нестора Все передам! #мамасина #зднемнародження #різдво

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

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Также артистка поделилась снимком, где держит совсем маленького Нестора на руках. "Чудо Рождества для меня произошло четыре года назад. Весь 2014 я была странной беременной девочкой. Просыпалась в 4 утра на ефиры, бегала на высоких каблуках, дала сольник, сняла клип на 6 месяце (никто и не догадался, что я беременна), ненавидела все занятия для пузатых, гоняла на машине, трижды вытаскивая у мужа ключи от своего авто. И уверенно ждала сына. С первой секунды и с первой полоски на тесте", – рассказала фанам Оля.

Как сообщалось ранее, Певица и ведущая Оля Цибульская любит радовать поклонников нежными и чувственными фото.

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Instagram, Знаменитости, Поздравления, Оля Цибульская.
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