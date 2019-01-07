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"Золотой глобус 2019": Холли Берри надела полупрозрачное платье на красную дорожку

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&quot;Золотой глобус 2019&quot;: Холли Берри надела полупрозрачное платье на красную дорожку
14:04 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус".

Модель вышла в свет вместе с женихом Томом Каулитцем.

На красную дорожку кинопремии вышли мировые знаменитости: как актеры, так и певцы и модели. Одной из гостей стала 45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум с ее 29-летним женихом, гитаристом популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Влюбленная парочка недавно объявила о своей помолвке, а этот выход стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты.

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На красной дорожке они буквально светились от счастья и с радостью позировали фотографам. Для мероприятия Клум выбрала шикарное вечернее платье с глубоким декольте от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier. Том облачился в элегантный смокинг с бабочкой.

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Кинопремия, Знаменитости, Хайди Клум, Золотой глобус 2019.
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