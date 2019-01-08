Никуда без статуэтки: известная певица Леди Гага не расстается со своей наградой

Новости шоу бизнеса: 32-летняя американская исполнительница и актриса Леди Гага впервые получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня".

Заветную награду принесла ей композиция "Shallow" из фильма Брэдли Купера "Звезда родилась".

В картине Леди Гага исполнила роль молодой певицы, которая взбирается на вершину славы. Она влюбляется в стареющего музыканта-алкоголика, которого сыграл Брэдли Купер.

Леди Гага быстро ушла с вечеринки, устроенной после церемонии награждения. Эпатажная певица отметила свой триумф в домашней обстановке.

49-летний бойфренд исполнительницы Кристиан Карино показал, как она взяла "Золотой глобус" в постель. На черно-белом фото видна обнаженная блондинка. Одной рукой она стыдливо прикрыла лицо, а во второй держит завоеванный трофей. На пододеяльнике стоит миска с хлопьями, а на простыне — упаковка от них. "Какая вечеринка!" — подписал Карино снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram what a rager. Публикация от @ christiancarino 7 Янв 2019 в 12:29 PST

В 2018 году Леди Гага обручилась с Кристианом. 15 октября она официально назвала избранника своим женихом. Поклонники звезды полагают, что до официальной церемонии бракосочетания ждать осталось совсем немного.