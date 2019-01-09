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Среда, 09.01.2019
Художница создает удивительные произведения искусства из обычной бумаги (Фото)
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Художница создает удивительные произведения искусства из обычной бумаги (Фото)

Существует немало талантливых произведений искусства из бумаги, но лишь немногие из них можно сравнить с тем, что создаёт Масаё Фукуда (Masayo Fukuda). Художница уже четверть века вырезает из бумаги, и этот осьминог, наверное, наилучшим образом демонстрирует её талант.
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Япония, Художница, Образы, Масаё Фукуда, Бамага.
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