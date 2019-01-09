|
|
Художница создает удивительные произведения искусства из обычной бумаги (Фото)
Существует немало талантливых произведений искусства из бумаги, но лишь немногие из них можно сравнить с тем, что создаёт Масаё Фукуда (Masayo Fukuda). Художница уже четверть века вырезает из бумаги, и этот осьминог, наверное, наилучшим образом демонстрирует её талант.
Старый дом 70-х годов превратили в современный особняк (Фото)
Джейсон Момоа обожает троллить фанатов, которые хотят с ним сфотографироваться
Популярные звезды, которые враждуют между собой
Диетологи назвали сладости, которые можно есть тем, кто худеет
Курьезные кадры о всех повседневных моментах жизни
Убойные картинки, которые не дадут грустить ночью
Пышная красота: танцовщицы с большими формами (Фото)
Сказочное место, в котором легко поверить в чудеса (Фото)
Невозможно на это смотреть без смеха: милые девушки за рулем
Интересные снимки из повседневной жизни в Северной Кореи (Фото)
Смешно до слез: примеры, которые научат вас ничего не покупать в Интернете
Медики объяснили, что означают разговоры во сне
Необычайные цифровые эскизы по мотивам классики кинематографа (Фото)
Свежая прикольная котоматрица, которая поднимет настроение
Красивой может стать каждая женщина, главное - найти хорошего стилиста (Фото)
Прикольные кадры о всех повседневных моментах жизни
Для заядлых фотографов: 20 посещаемых и фотографируемых мест на Земле (Фото)
Оригинальные идеи для обустройства идеальной дачи (Фото)
Смешные картинки для отличного настроения
Ралли Дакар-2019: лучшие моменты первого этапа (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Маникюр 2019: современные варианты модного черного маникюра (Фото)
Портал в другой мир: 18 крутых стрит-арт-работ (Фото)
Свежая порция фото-приколов, которые подарят отличное настроение
Морские единороги, которые покорят любого (Фото)