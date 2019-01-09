Художница создает удивительные произведения искусства из обычной бумаги (Фото) Существует немало талантливых произведений искусства из бумаги, но лишь немногие из них можно сравнить с тем, что создаёт Масаё Фукуда (Masayo Fukuda). Художница уже четверть века вырезает из бумаги, и этот осьминог, наверное, наилучшим образом демонстрирует её талант.