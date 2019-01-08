Известный комик обрел свою вторую половинку

Новости шоу бизнеса: На красную дорожку кинопремии "Золотой глобус 2019" голливудский актер вышел не сам.

Компанию знаменитости составила актриса Джинджер Гонзага. С 34-летней артисткой 56-летний Керри познакомился во время съемок телевизионного шоу "Шучу". К слову, за работу в этом проекте Джим Керри был номинирован на "Золотой глобус" как "Лучший актер в комедийном сериале".

Номинированный за проект "Шучу" в категории "Лучший актер в комедийном сериале", Джим Керри посетил это событие под руку со счастливой Джинджер. Сомнений в том, что Гонзага действительно девушка актера, а не его близкая подруга, быть не может. Ведь представитель звезды в комментарии изданию People подтвердил эту информацию.

Актриса, сценарист, режиссер и продюсер Джинджер Гонзага довольно популярна в Америке: она работала в таких комедийных проектах, как "В норме", "Хорошие парни", "Конь БоДжек". В сериале "Шучу", где Джим Керри играет уставшего от жизни ведущего детской программы передач, у нее одна из ведущих ролей. Возможно, именно шутки и общее чувство юмора сблизило их на съемочной площадке проекта.

Напомним, что этот роман — первые публичные отношения после довольно трагичного эпизода в жизни Джима Керри. В 2015 году его бывшая возлюбленная визажист Катриона Уайт покончила с собой через неделю после расставания с актером. В оставленных после этого события записях Катрионы было много текстов, посвященных Джиму.

Записки позволили законному мужу Уайт Марку Бертону обвинить Джима Кэрри в этой трагедии и в том, что он снабжал девушку психотропными веществами. В феврале прошлого года актера полностью оправдали от всех этих обвинений, и были найдены доказательства того, что он ничего не знал о намерениях его бывшей девушки.

До 2017 года актер избегал выходов в свет и все свободное время проводил с дочерью Джейн и внуком Джейсоном. Однако в итоге он нашел в себе силы начать жить с чистого листа.

Напомним, в Лос-Анджелесе назвали лауреатов "Золотого Глобуса".