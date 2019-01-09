Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем первом официальном выходе после рождественских каникул

Новости шоу бизнеса: Несмотря на приближающиеся роды, Меган Маркл не собирается уходить в декрет и отсиживаться дома в ожидании первенца.

После католического Рождества члены королевской семьи устроили себе двухнедельные каникулы и мало появлялись на публике. После рождественских каникул принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем первом официальном выходе.

Герцог и герцогиня Сассекские отдыхали от светских мероприятий около двух недель. Однако рождественские каникулы завершились, поэтому они решили возвращаться к привычному графику. Несмотря на то, что через несколько месяцев Меган Маркл родит первенца, она не собирается отправляться в декрет.

Новый год герцоги Сассекские решили начать с посещения графства Мерсисайд. Принц Гарри и Меган Маркл посетят открытие мемориальной доски, посвященной 100-летию после смерти знаменитого английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. После официальной части герцоги Сассекские встретятся с местными ветеранами и членами института Birkenhead Old Boys, к которому принадлежал Вилфред Оуэн.

После этого принц Гарри и Меган Маркл посетят организацию, которая называется Tomorrow's Women Wirral. Она была создана в 2011 году для поддержки женщин, которые освободились из тюрьмы. Целью этого объединения было поддерживать их психическое здоровье, организовать образовательные курсы по вопросам бытового насилия и наркомании. Женщины из организации Tomorrow's Women Wirral расскажут королевской паре о том, как адаптировались к свободной жизни.