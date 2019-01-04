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Меган Маркл избавилась от старого гардероба

Меган Маркл избавилась от старого гардероба
12:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: 37-летняя жена принца Гарри после того, как стала частью королевской семьи, полностью изменила свой стиль.

От голливудской жизни Меган Маркл осталось немало вещей гламурного стиля. Герцогиня Сассекская нашла необычный способ от них избавиться.

После того, как Меган Маркл стала женой принца Гарри и представителем королевской семьи, ей пришлось хорошенько поработать на своим стилем и кардинально сменить гардероб. Однако, поскольку нынешняя герцогиня Сассекская ранее была звездой Голливуда, откровенных и гламурных вещей у нее осталось достаточно. 

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Всем известно, что Меган Маркл активно занимается благотворительностью, поэтому старую одежду герцогиня решила не выбрасывать, а видумала интересный способ, как с ней распрощаться.

Как сообщалось ранее, После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году.

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Принц Гарри, Знаменитости, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Гардероб Меган Маркл.
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