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Четверг, 03.01.2019
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Принц Гарри на диете: Меган Маркл заставила мужа следить за питанием

Принц Гарри на диете: Меган Маркл заставила мужа следить за питанием
16:31 Сегодня Телеграф viva.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри отказался от алкогольных напитков и Новый год отмечал только со стаканом воды.

Меган Маркл раздавала марихуанну на собственной свадьбе
Меган Маркл раздавала марихуанну на собственной свадьбеЧитать полностью

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл кардинально изменила жизнь не только американской актрисы, но и внука Елизаветы II. Благодаря Меган Гарри отказался от многих вредных привычек, пересмотрел свой режим дня и увлечения. Так, ранее принц по просьбе супруги отказался от курения и согласился употреблять меньше мяса. Теперь же герцог Сассекский вновь внес коррективы в свой рацион.

Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне

Беременная Меган Маркл отказалась от спиртного, чая и кофе из-за того, что это может негативно сказаться на здоровье ее будущего ребенка. Однако последовать ее примеру она заставила и своего супруга. Поэтому в новогоднюю ночь герцоги Сассекские пили лишь минеральную воду.

Напомним ранее, после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году.

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Англия, Диета, Принц Гарри, Королева, Елизавета II, Меган Маркл.
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