Принц Гарри на диете: Меган Маркл заставила мужа следить за питанием

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри отказался от алкогольных напитков и Новый год отмечал только со стаканом воды.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл кардинально изменила жизнь не только американской актрисы, но и внука Елизаветы II. Благодаря Меган Гарри отказался от многих вредных привычек, пересмотрел свой режим дня и увлечения. Так, ранее принц по просьбе супруги отказался от курения и согласился употреблять меньше мяса. Теперь же герцог Сассекский вновь внес коррективы в свой рацион.

Беременная Меган Маркл отказалась от спиртного, чая и кофе из-за того, что это может негативно сказаться на здоровье ее будущего ребенка. Однако последовать ее примеру она заставила и своего супруга. Поэтому в новогоднюю ночь герцоги Сассекские пили лишь минеральную воду.

Напомним ранее, после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году.